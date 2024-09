Presidente Lula - Reprodução/redes sociais

Presidente LulaReprodução/redes sociais

Publicado 01/09/2024 21:44

Brasília - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem uma agenda de reuniões com ministros e lideranças do governo no Congresso na segunda-feira, 2. O primeiro compromisso previsto será às 9 horas, reunião no Palácio do Planalto, com os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo; da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o ministro interino da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela; os líderes do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP); e no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), e o chefe do gabinete pessoal do presidente, Marco Aurélio Marcola.

Às 11 horas, Lula recebe a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Às 14h40, a agenda prevê reunião com o Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogerio de Souza.

Às 15 horas, o presidente tem reunião com os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Educação, Camilo Santana; da Cultura, Margareth Menezes; com a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior; e o Secretário de Formação, Livro e Leitura do MinC, Fabiano Piúba.

O último compromisso previsto na agenda presidencial para esta segunda, às 17h30, quando Lula recebe o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.