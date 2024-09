Tabata Amaral - Myke Sena/Câmara dos Deputados

Publicado 01/09/2024 19:43

Brasília - A candidata à prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) questionou, durante debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews, o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), pela queda nos números da Educação pública na capital paulista. Foi o primeiro questionamento de um candidato sobre áreas prioritárias da gestão pública.

As outras questões, feitas pelos candidatos Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes, foram voltadas a assuntos de comportamento e acusações de corrupção. Marçal usou o canto do hino nacional adaptado à linguagem neutra em um evento do PSOL para questionar Guilherme Boulos (PSOL) e voltou a atacar o deputado de esquerda por um suposto uso de drogas.

Nunes, por sua vez, associou Marçal ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e chamou o adversário de "mentiroso". Disse que Marçal foi condenado e preso por participar de uma organização criminosa que aplicava golpes em idosos.

Quando questionado por Tabata sobre a educação paulista, Nunes disse que, "nos próximos quatro anos, teremos os melhores números do Ideb do Brasil".

A deputada e candidata disse que o adversário "tenta falar bonito porque acha que as pessoas são bobas" e reforçou que a capital paulista teve uma queda no ranking nacional de educação depois que Nunes assumiu o lugar do ex-prefeito Bruno Covas.