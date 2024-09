Oficiais colocaram uma escada do lado de fora do prédio para acessar o apartamento pela sacada - Reprodução/@gate.oficial.sp

Um policial penal aposentado de 59 anos foi preso na madrugada do sábado, 31, após manter a companheira, uma professora de 49 anos, refém no apartamento do casal em Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo. Para entrar no imóvel onde acontecia o sequestro, a equipe de ações especiais da PM precisou usar explosivos.

Um vídeo compartilhado no perfil oficial do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Gate-PMESP) no Instagram registrou o momento da invasão.

Os oficiais colocaram uma escada do lado de fora do prédio para acessar o apartamento pela sacada e, em seguida, usaram explosivos para entrar no imóvel onde mora o casal.

A Polícia Militar de Santa Bárbara d'Oeste foi acionada depois que vizinhos escutaram disparos vindos de dentro do local.

"O sequestrador, um agente penitenciário aposentado, havia disparado várias vezes dentro do imóvel, ameaçando a vida da refém", explica a comunicação social da equipe de ações especiais da PM, em nota.

Antes da invasão, a polícia chegou a iniciar uma negociação com o sequestrador para uma possível rendição, mas ele alegou que se suicidaria e mataria a mulher caso os oficiais entrassem na casa

Mesmo com a presença do Gate já no local, o sequestrador sequer respondeu aos policiais, que tentaram uma nova negociação.

Após a detonação, as equipes táticas invadiram o local, contiveram o agressor e resgataram a refém, que apresentava ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital.