Em pergunta a Pablo Marçal (PRTB) durante debate entre os candidatos a prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews, Ricardo Nunes (MDB) disse que o candidato foi condenado por integrar uma quadrilha que entrava na conta bancária de pessoas e subtraia recursos. Falou ainda que integrantes do PRTB têm ligação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Nunes direcionou a pergunta aos problemas de segurança pública.

Marçal chamou o assunto de "baboseira", atacou o candidato do MDB chamando-o de "covarde" e disse que, se for eleito, o atual prefeito será preso por "desvios de creches".

"Você que é um prefeito que não olha as subprefeituras, tem diversas denúncias sobre desvios nas subprefeituras e você quer colocar na minha conta que eu desviei dinheiro? Você quer estudar, estuda a sentença. O juiz coloca assim: Marçal não teve lucro com isso e nunca tive. Dá um jeito de ganhar essa prefeitura para você se manter no poder blindado porque, se você sair, você vai para cadeia."

Os dois se atacaram durante a réplica e tréplica da pergunta. No último direito de resposta, Marçal disse ainda que fecharam um consórcio para ver se param o líder do campeonato ao fazer referência às últimas pesquisas em que aparece em primeiro lugar na disputa.