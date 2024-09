Alexandre de Moraes, ministro do STF - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/09/2024 07:20 | Atualizado 02/09/2024 07:53





A decisão, tomada na sexta-feira (30), entrou em votação no plenário virtual da Primeira Turma do STF no primeiro minuto desta segunda. O ministro Flávio Dino também votou a favor da continuação da suspensão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou, na madrugada desta segunda-feira (2), pela permanência da decisão em que determinou o bloqueio da rede social X no Brasil , até que a plataforma controlada pelo empresário Elon Musk cumpra ordens judiciais e constitua um representante legal no Brasil.A decisão, tomada na sexta-feira (30), entrou em votação no plenário virtual da Primeira Turma do STF no primeiro minuto desta segunda. O ministro Flávio Dino também votou a favor da continuação da suspensão.

O voto apresentado por Moraes confirma a suspensão do funcionamento do X no Brasil e a aplicação de multa diária de R$ 50 mil para quem se utilizar de "subterfúgios tecnológicos" para acessar a plataforma.



Como já havia anunciado na sexta, o ministro voltou atrás do trecho da decisão que determinava que o Google e a Apple retirassem das lojas de aplicativos os programas de redes privadas virtuais, as VPNs, que permitem o acesso ao X no Brasil, mesmo após a rede social ter sido bloqueada pelos provedores.

Em seu voto, Dino cita que é "indubitável que é parte das obrigações essenciais a um Estado Soberano garantir que a legislação seja cumprida também no domínio dos atores não estatais".



Além de Moraes e Dino, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin compõem a Primeira Turma do STF. Os ministros têm até as 23h59 desta segunda para se manifestar sobre a decisão.

Musk x Moraes

A 'briga' entre o bilionário sul-africano e o ministro do Supremo Tribunal Federal já dura alguns meses. Musk não aceitou bem algumas ordens de bloqueio de perfis feitas por Moraes para conter um uso criminoso da liberdade de expressão.

O empresário entende que trata-se de um abuso de autoridade e ironiza o magistrado em sua rede social com frases e memes. Além disso, ele faz algumas acusações mais sérias, dizendo que o país se tornou uma ditadura.

Com informações do Estadão Conteúdo.