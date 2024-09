Carne de capivara foi apreendida no local - Divulgação

Carne de capivara foi apreendida no localDivulgação

Publicado 03/09/2024 09:49

Paraná - Uma serraria que operava de forma irregular foi interditada em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Na empresa, também foi encontrada e apreendida carne de capivara.

A Polícia Militar Ambiental, junto do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), autuou o proprietário da empresa, que estava funcionando sem a licença necessária. Já o animal encontrado sem as vísceras configurou o crime de caça ilegal.

Segundo informações do jornal "Correio do Lago", que cobre o noticiário local, os agentes encontraram 31 m³ de madeira nativa processada, incluindo espécies como angico, ipê e araucária, além de 14 m³ de toras das mesmas espécies. A operação aconteceu no último sábado (31).

O dono da serraria terá que pagar uma multa de R$ 14.150,00.