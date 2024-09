Ministro da Casa Civil, Rui Costa - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 03/09/2024 14:54

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, atacou o empresário Elon Musk por não cumprir as ordens judiciais brasileiras. "Não é porque alguém é muito rico que pode se dar o luxo de desobedecer às instituições e os ordenamentos jurídicos de um país", disse em entrevista à GloboNews.

Costa defendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender o X (antigo Twitter). Na última sexta-feira, dia 30, foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes a suspensão dos serviços do X em todo o Brasil. A decisão veio após recusa de Musk de nomear um representante oficial no país.

"Não vejo as mesmas bravatas desse tal empresário em relação à Índia ou à China, em relação a outros países onde eles atuam e que seguem à risca todo o marco legal institucional daquele país, daquela nação", disse o ministro. Costa também disse que Musk considera o Brasil uma "republiqueta" e por isso quer escolher quais leis cumprirá.