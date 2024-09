Moro sugeriu convite a representante da Starlink, da Câmara de Comércio Brasil-EUA e do jornalista Fernando Schuler - Arquivo/José Cruz/Agência Brasil

Moro sugeriu convite a representante da Starlink, da Câmara de Comércio Brasil-EUA e do jornalista Fernando SchulerArquivo/José Cruz/Agência Brasil

Publicado 03/09/2024 12:56

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 3, um requerimento para realizar uma audiência pública sobre a suspensão do X no Brasil. O pedido foi apresentado pelo senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e aprovado de forma simbólica (ou seja, sem a objeção dos senadores e sem o registro do voto de cada parlamentar).

O requerimento fala também na suspensão da Starlink, outra empresa do empresário sul-africano Elon Musk, mas ela não foi suspensa, e sim atingida por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pelos descumprimentos reiterados de ordens judiciais por parte do X. A plataforma (antigo Twitter) foi retirada do ar no Brasil na semana passada por decisão de Moraes.

Não há definição de uma data para a audiência pública. Moro sugeriu, em seu pedido, que sejam convidados para a reunião um representante da Starlink no Brasil, um representante da Câmara de Comércio Brasil-EUA e Fernando Schuler, colunista da revista Veja.