Homem foi executado com um tiro no rosto - Pixabay

Homem foi executado com um tiro no rostoPixabay

Publicado 03/09/2024 10:57

Minas Gerais - O dono de um bar foi assassinado em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, informou a Polícia Civil nesta segunda (2). Na ocasião, ele era cobrado por uma dívida que não tinha feito.

De acordo com os agentes, eles tiveram acessos às imagens das câmeras de segurança, que mostram o suspeito, de 44 anos, atirando no rosto da vítima, de 51, que é cadeirante. O proprietário chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.

"Ele saca um revólver, dispara na cabeça do dono do bar, que era deficiente físico, e depois foge. Ele ainda tenta um segundo disparo, mas a arma masca. Ficou claro, portanto, a intenção premeditada para executar o crime", explicou o delegado Marcus Rios, do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Ainda segundo Rios, a Polícia Civil rapidamente identificou o investigado e representou pelo mandado de prisão temporária. O crime aconteceu no dia 24 de agosto.

"Um dia após a Justiça deferir o pedido, o suspeito se apresentou à delegacia com advogado e cumprimos a ordem judicial", revelou o delegado. "O suspeito não confessou o crime e permaneceu em silêncio", completou.

Confusão

As investigações revelaram que um cunhado do suspeito morava em uma casa de aluguel cujo proprietário é irmão do dono do bar. Há cerca de duas semanas, o parente do suspeito morreu de causas naturais. A partir daí, o criminoso passou a acusar a vítima de ter furtado ou deixado outras pessoas furtarem os bens do cunhado.



"Temos as ameaças que o investigado realizou antes do homicídio à vítima, que comprovam essa linha de investigação", pontuou Rios. "Contudo, o que é importante destacar, é que o suspeito teria feito confusão com a pessoa que devia dinheiro ao cunhado", finalizou.