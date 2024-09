Ricardo Nunes, Gulherme Boulos, Pablo Marçal - Reprodução

Ricardo Nunes, Gulherme Boulos, Pablo MarçalReprodução

Publicado 03/09/2024 10:58

A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 3, indica empate técnico na liderança entre três candidatos à Prefeitura de São Paulo. O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) lidera numericamente o cenário estimulado, com 21% de menções, seguido pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com 20% de intenções de voto, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que também figura com 20% de citações.

Nunes e Boulos estão numericamente empatados, e ambos estão tecnicamente empatados com Marçal, dentro da margem de erro do levantamento, de três pontos porcentuais.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 9%, seguida pelo apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 8%. A economista Marina Helena, do Novo, tem 3%. Tabata, Datena e Marina estão empatados tecnicamente. Entre Tabata e Marina, o empate ocorre no limite da margem de erro.

As intenções de voto nos candidatos Altino (PSTU), Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP) e João Pimenta (PCO), somadas, representam 1% dos entrevistados. São 7% os que pretendem votar branco ou nulo e 11% não sabem ou não quiseram responder.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.500 paulistanos de 16 anos ou mais entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-07377/2024.

Os dados são relativos ao cenário estimulado, quando o agente da pesquisa indica ao entrevistado quais são as opções de voto no pleito. Também há a pesquisa espontânea, na qual o entrevistado afirma, sem sugestões, sua intenção de voto. Nesta modalidade, Pablo Marçal também lidera numericamente, com 14%, seguido por Boulos, com 12%, e Nunes, 12%. Na espontânea, os três líderes do cenário estimulado também estão em empate técnico.

Tabata tem 6% de menções na espontânea, seguida por Datena, com 4%. Outros candidatos somam 3% de citações. Nessa modalidade, são 11% os que votam nulo ou branco e 38% não soube responder.

Marçal cresce; Nunes e Boulos encolhem

Em relação ao último levantamento Real Time Big Data, divulgado em julho, Pablo Marçal cresceu sete pontos porcentuais: o ex-coach tinha 14% de citações no cenário estimulado e foi a 21%

Por outro lado, Ricardo Nunes, que registrou 29% de menções naquela ocasião, foi a 20%. Guilherme Boulos também tinha 29% de menções no cenário estimulado em julho e foi a 20% na pesquisa divulgada nesta terça.

Tabata, Datena e Marina Helena oscilaram dentro da margem de erro. A deputada federal tinha 8% de menções e foi a 9%; o jornalista tinha 9% e foi a 8%; a economista, por fim, tinha 1% e foi a 3%.

Simulações de segundo turno

A pesquisa Real Time Big Data também realizou simulações de segundo turno. Entre os candidatos Guilherme Boulos e Pablo Marçal, há empate técnico, com vantagem numérica para o deputado federal: o candidato do PSOL registra 40% de intenção de voto e venceria o ex-coach, que tem 37%. Neste cenário, são 11% os que votariam nulo ou branco e 12% não soube responder.

Entre Marçal e Ricardo Nunes, também há empate técnico, no limite da margem de erro: o prefeito conquistaria a reeleição com 39%, enquanto o empresário figura com 33%. Neste cenário, 14% dos entrevistados votariam branco ou nulo, e 14% não soube responder.

O cenário de segundo turno entre Nunes e Boulos é o único no qual não ocorre empate técnico: o emedebista tem 45% de intenções de voto contra 35% do candidato do PSOL. Entre os dois, são 10% os que votariam branco ou nulo e 10% não soube responder.