Operação contra Deolane prende carros de luxo, aeronaves e joiasDivulgação/PCPE

Publicado 04/09/2024 10:24 | Atualizado 04/09/2024 14:55

A advogada influenciadora digital Deolane Bezerra, 36, foi presa nesta quarta-feira (4), no Recife, durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A ação, que envolveu outros 18 alvos, contou com o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.

Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

Imagens divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco também mostram dezenas de joias apreendidas. A corporação ainda não informou a propriedade de cada item.

A empresária foi detida em casa, pela Polícia Civil, na Zona Sul do Recife. Segundo a corporação, a Deolane foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da cidade. Deolane Bezerra mora em São Paulo e foi para Pernambuco para a formatura da sua mãe, Solange Bezerra, em Direito. A mãe da influencer também foi detida.

A ação, que visa coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, é resultado de uma investigação iniciada em abril do ano passado.



Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema.

A 42ª Operação de Repressão Qualificada do ano denominada "Integration" é vinculada à Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), sob a presidência do delegado Paulo Gondim, diretor integrado metropolitano.

Ao menos 170 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participam da ação. Os agentes estão nas ruas das cidades de Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).