CEO da plataforma, Darwin Henrique da Silva Filho, é um dos alvos da ação - Reprodução/redes sociais

Publicado 04/09/2024 11:51 | Atualizado 04/09/2024 11:51

A plataforma de apostas online Esportes da Sorte é uma das empresas alvo da operação, contra uma organização criminosa especializada em jogos ilegais e lavagem de dinheiro, deflagrada nesta quarta-feira (4). O CEO da plataforma, Darwin Henrique da Silva Filho, é um dos alvos da ação. O pai dele, o empresário Darwin Henrique da Silva, também é procurado.

A mesma operação prendeu a empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra . Também foram apreendidos bens de luxo, como carros, imóveis, aeronaves e embarcações, além do bloqueio de ativos financeiros

A Esportes da Sorte é uma casa de apostas que também atua como patrocinadora de alguns times de futebol, como o Corinthians, Atlético-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz. A empresa também firma parcerias com influenciadores como Carlinhos Maia, MC Daniel, Michel Teló, Virgínia e Jojo Toddynho.

Foi cumprido mandado de busca e apreensão em um apartamento no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. No local, segundo a polícia, foram apreendidos joias e dinheiro.

De acordo com o advogado Pedro Avelino, que defende Darwin Henrique, o CEO não estava no local, pois está viajando a trabalho.



"O que aconteceu hoje foi um cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A gente vai se habilitar dentro dessa representação para entender todo o contexto. É importante registrar que a gente já se colocou à disposição da autoridade policial há mais de um ano e meio. Então, a gente acha estranho virem medidas tão gravosas como mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, quando a gente desde o início da investigação vem cooperando com a polícia", disse o advogado.

Até o momento, não foi esclarecida a propriedade de cada bem apreendido. Um carro foi apreendido na mansão de Deolane, em São Paulo.

Além da prisão de Deolane Bezerra, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia. Na Paraíba, foram cumpridos mandados na sede da "Vai de Bet", onde foi apreendido um helicóptero.

Por meio de nota, a Esportes da Sorte informou que "ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais".



"A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia", diz a nota.