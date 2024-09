Influenciador Ramhon Dias e rifeiro Nanam - Reprodução/redes sociais

Publicado 05/09/2024 09:09 | Atualizado 05/09/2024 09:16

Bahia - O influenciador Ramhon Dias e o rifeiro José Roberto foram presos na manhã desta quinta-feira, 5, em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de jogos de azar em Salvador. Um homem também foi morto na ação após trocar tiros com os agentes.

Ramhon e José Roberto ficaram conhecidos por divulgar, nas redes sociais, premiações e rifas. Um dos sorteios divulgados pelos dois prometia a quantia de R$ 400 mil. O influenciador tem mais de 440 mil seguidores e se apresenta como empresário e "máquina de prêmios". Nesta quinta, ele apagou todas as postagens da conta.

Já o rifeiro, mais conhecido como Nanam Premiações, manteve um único perfil ativo nas redes sociais, chamado de "reserva" que só conta com três publicações de supostos clientes recebendo prêmios. Alguns dos carros supostamente sorteados por ele são T-Cross, Jeep Compass e Mini Cooper, que custam respectivamente em torno de R$ 119 mil, R$ 182 mil e R$ 239 mil.

Segundo a polícia, ao longo da operação, um terceiro investigado reagiu à prisão e morreu durante uma troca de tiros. O homem foi identificado como Sueliton de Almeida Coelho, suspeito de chefiar o tráfico de drogas em um bairro da cidade.

Ainda de acordo com a corporação, Sueliton tinha mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele era o responsável por toda a logística de distribuição de drogas e armas de uma das maiores facções criminosas com atuação na capital baiana. Com ele, foi apreendida uma pistola turca. De acordo com a polícia, a arma é extremamente cara, com kit rajada e mira a laser. A corporação não divulgou a sua relação com os dois presos na ação.

A operação da Polícia Civil, além do rifeiro, influencer e do chefe do tráfico, cumpriu mais de 50 mandados judiciais na Bahia, Goiás, Espírito Santo e Ceará.

A operação "Falsas Promessas" é realizada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) com parceria dos departamentos Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core), de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) e da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol). As polícias civis de Goiás, Ceará e Espírito Santo também participam da operação.