Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em BrasíliaFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 05/09/2024 17:07

Brasília - O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira, 5, o projeto de lei que reconhece o samba, os instrumentos e as práticas como manifestações da cultura nacional. O texto de Chico D'Ângelo, que vai para a sanção do presidente Lula (PT), determina que os instrumentos musicais a serem protegidos pela futura lei são: pandeiro, tantã, cuíca, surdo, tamborim, rebolo, frigideira, timbas e repique de mão.

O assessor especial da ministra da Saúde, Nísia Trindade, falou sobre o PL. "Foi um projeto que apresentei em 2016 depois de procurado por vários sambistas de todo o país, que me convenceram da importância de se preservar estes instrumentos. O Sereno, do Fundo de Quintal, por exemplo, foi quem criou o tantã, instrumento que hoje está em toda roda de samba. O saudoso Ubirany, também do Fundo, criou o repique de mão. Proteger a tradição e a memória na produção destes instrumentos significa garantir a continuidade e o futuro do samba", disse Chico D'Ângelo.