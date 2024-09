Dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 05/09/2024 17:49

O número de beneficiários de planos de assistência médica, incluindo os planos coletivos, individuais ou familiares e os não identificados, cresceu 0,33% de junho para julho, saltando de 51.065.517 usuários para 51.235.927. Na comparação com julho de 2023, houve um crescimento de 876.867 beneficiários, uma alta de 1,74%. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na manhã desta quinta-feira, 5.

Com relação aos planos odontológicos, o número de beneficiários ficou em 33.634.183 em julho, alta de 0,52% ante os 33.459.289 beneficiários de junho, uma adição de 174.894 usuários. Sobre julho de 2023, o acréscimo foi de 2.418.323 beneficiários, uma alta de 7,75%.

Em relação aos Estados, no comparativo com julho de 2023, houve evolução no número de beneficiários de planos de assistência médica em 24 unidades federativas, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará os que tiveram o maior ganho em números absolutos.

Entre os odontológicos, 23 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro os Estados com maior crescimento em números absolutos.