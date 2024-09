Laísa e Ayla Reis morreram durante o parto - Reprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 20:55

A filha e a neta da candidata a vereadora por Cuiabá Paolla Reis (Republicanos) morreram durante o parto, nesta quarta-feira (4). Laísa Reis, de 26 anos, não resistiu enquanto dava à luz Ayla Reis, primeira filha dela, que também faleceu. A causa da morte das duas não foi divulgada.

Através das redes sociais, Paolla Reis lamentou a morte prematura da filha e da neta. No Instagram, a candidata compartilhou uma foto de Laísa com asas de anjo e alterou sua foto de perfil para "Luto". "É com uma dor imensa que me despeço de você e da minha netinha que mal teve a chance de conhecer este mundo. Sinto como se o meu coração estivesse partido em mil pedaços, e as palavras parecem pequenas demais para expressar o vazio que você e ela deixaram em nossas vidas", iniciou ela.

"Você era luz, alegria e amor, e trouxe tanta esperança com a chegada da bebê que carregava. Sonhamos juntas com os primeiros passos, os sorrisos, os abraços. Mas, em um piscar de olhos, esses sonhos se desfizeram, e agora só nos restam as lembranças e a saudade", seguiu.

Nas redes sociais a jovem, que era formada em Direito, compartilhava seu dia a dia e os detalhes da gravidez. Laísa se casou com o investidor Flávio Souza em novembro do ano passado. Em fevereiro o casal anunciou a gravidez e em maio descobriu que estava esperando uma menina. Juntos, eles se preparavam a chegada da pequena Ayla.