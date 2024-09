Ministro diz conjuntos do Minha Casa Minha Vida passarão a contar com uma biblioteca - Divulgação

Publicado 06/09/2024 08:02

Os novos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida (MCMV) passarão a contar com uma biblioteca, anunciou o ministro das Cidades, Jader Filho. A declaração foi feita na abertura da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 5.

O ministro disse que a medida valerá para todos os empreendimentos que serão construídos dentro do programa habitacional. "É nosso dever garantir o acesso à leitura, ao lazer e à cultura. As bibliotecas serão obrigatórias em todos os condomínios do Minha Casa Minha Vida", disse.

O ministro afirmou que cerca de 1.500 condomínios espalhados pelo País farão parte dessa primeira fase, cada um contando com 500 livros. Portanto, serão destinados para o setor um total de 750 mil livros ao todo.

A medida foi desenhada pelo Ministério das Cidades em parceria com o Ministério da Cultura e faz parte do conjunto de iniciativas que estão sendo implementadas pelo governo federal como parte da Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE).