Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck - José Cruz/Agência Brasil

Em nota divulgada na noite desta sexta-feira, 6, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) informou que Dweck vai acumular temporariamente a função com a de ministra da Gestão até a definição de um novo titular para a pasta dos Direitos Humanos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para exercer interinamente o cargo de ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Dweck ocupa o posto após a demissão de Silvio Almeida , por denúncias de assédio sexual.Em nota divulgada na noite desta sexta-feira, 6, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) informou que Dweck vai acumular temporariamente a função com a de ministra da Gestão até a definição de um novo titular para a pasta dos Direitos Humanos.

Almeida foi demitido do cargo após divulgação de que ONG Me Too Brasil recebeu denúncias de assédio sexual contra ele. Silvio Almeida nega que tenha praticado qualquer assédio e recorreu à Justiça para que o assunto fosse investigado.



*Com informações do Estadão Conteúdo