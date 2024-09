Paulino Cristovam da Silva morreu após cair de cavalo em São Paulo - Reprodução

Publicado 07/09/2024 17:39

São Paulo - Um policial que estava trabalhando no desfile de 7 de setembro, em São Paulo, morreu ao cair do cavalo em que estava montado. O caso aconteceu no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o subtenente a Polícia Militar Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, estava na corporação há 32 anos. A causa exata da morte ainda está sendo investigada.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), postou uma homenagem em seu Instagram. "Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos".

Assim como o político, a SSP também lamentou o falecimento do militar. "A SSP lamenta a morte do Subtenente da PM Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, ocorrida na manhã deste sábado (7), no Anhembi, Zona Norte da capital. O policial, que atuava no Regimento de Polícia Montada (Cavalaria), sofreu uma queda do cavalo durante o desfile de 7 de setembro. A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Militar, que presta total apoio aos familiares do policial, que estava há 32 anos na corporação".