Imagens registraram momento em que estudante aponta arma para outra durante confusão - Reprodução

Publicado 07/09/2024 12:11 | Atualizado 07/09/2024 12:12

Uma briga dentro de sala de aula na universidade Estácio, em Maceió, Alagoas, terminou com uma das estudantes sacando uma arma e apontando para a colega de turma. Imagens gravadas de um celular registraram o momento do ocorrido, seguido de correria e medo dos outros alunos presentes. Caso ocorreu na noite desta sexta-feira, 6.

A polícia foi acionada pela universidade. Segundo a Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit), as duas envolvidas na confusão foram encaminhadas à Central de Flagrantes. Ainda não se sabe ao certo os motivos que originaram o conflito. A estudante armada é policial civil.

Estácio divulgou nota sobre o ocorrido:

''A Instituição informa que a polícia foi acionada após o desentendimento entre as duas alunas, ocorrido na noite desta sexta-feira. Esclarecemos que o fato será analisado e todas as medidas cabíveis serão adotadas. A direção do campus lamenta o ocorrido e reforça que atua na promoção de um ambiente acadêmico respeitoso e ético, repudiando qualquer tipo de comportamento violento ou contrário aos valores da instituição.''