Manifestantes pedem o impeachment do ministro do STF Alexandre de MoraesCanal Silas Malafaia/Reprodução

Publicado 07/09/2024 15:28

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na tarde deste sábado, 7, à Avenida Paulista, em São Paulo, onde reuniu apoiadores em uma manifestação do dia da Independência do Brasil Ele deverá fazer um discurso.

Ao lado de Bolsonaro, em um trio elétrico, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o pastor Silas Malafaia. A expectativa também é que ambos discursem.

Também participam do ato figuras do bolsonarismo, como os senadores Magno Malta (PL-ES), Marcos Pontes (PL-SP), Carlos Portinho (PL-RJ), Marcos Rogério (PL-RO), Wellington Fagundes (PL-MT), Eduardo Gomes (PL-TO), Wilder Morais (PL-GO), Jaime Bagattolli (PL-RO) e Cleitinho (Republicanos-MG). O ex-ministro da Cidadania João Roma (PL-BA) também está no trio.

Por meio das imagens, é possível ver que os participantes da manifestação carregam cartazes pedindo o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, responsável pela decisão que proibiu o funcionamento do X (ex-Twitter) no Brasil. Também há pedidos de "contagem pública dos votos" e cartazes críticos ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).