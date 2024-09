Padre Francivaldo Lima da Silva teve seu óbito confirmado pela Diocese de Macapá - Reprodução

Padre Francivaldo Lima da Silva teve seu óbito confirmado pela Diocese de MacapáReprodução

Publicado 08/09/2024 10:49 | Atualizado 08/09/2024 10:51

O padre Francivaldo Lima da Silva, de 52 anos, acusado de cometer crimes sexuais contra coroinhas da igreja, foi encontrado morto neste sábado, 7. O óbito foi confirmado pela Diocese de Macapá.

Os laudos da polícia ainda são aguardados para que se possa conhecer as causas da morte.

Segundo a Polícia Civil do Amapá, ex-coroinhas e ex-seminaristas do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, onde o padre atuava, fizeram as primeiras denúncias, o que deu início às investigações. A Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA) assumiu o caso e informou o surgimento de novos relatos de assédio.

A Diocese de Macapá divulgou uma nota de pesar sobre a morte do padre, na qual afirmou que ''não cabe a nós julgar as pessoas''. Confira na íntegra:

Nota de Falecimento



A Diocese de Macapá comunica com pesar o falecimento do padre Francivaldo Lima da Silva.



Neste sábado,7, todos nós fomos surpreendidos pela trágica notícia do falecimento do padre Francivaldo Lima da Silva.



Aguardamos os laudos da Polícia para conhecer as causas da morte. Não cabe a nós julgar as pessoas.



Neste momento só podemos pedir a misericórdia do Divino Pai porque somente Ele conhece o que se passa no coração de cada um.



Convido a todos a rezar pela alma do pe. Francivaldo e pelos seus familiares enlutados.



Dom Pedro José Conti