Aeronave bateu em uma van de passageiros e uma moto que transitavam pela rodovia - Reprodução/TV Clube - Afiliada a Rede Globo

Aeronave bateu em uma van de passageiros e uma moto que transitavam pela rodoviaReprodução/TV Clube - Afiliada a Rede Globo

Publicado 08/09/2024 10:30 | Atualizado 08/09/2024 10:52

Piauí - Um avião de pequeno porte caiu e duas pessoas ficaram feridas na manhã deste domingo, 8, na BR-316, na Zona Sul de Teresina. Antes de cair, a aeronave bateu em uma van de passageiros e uma moto que transitavam pela rodovia.

O médico Jacinto Lay, piloto do avião, e uma mulher ainda não identificada, que teria sido atropelada pela aeronave quando ela estava caindo, ficaram feridos. Eles foram encaminhados para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

fotogaleria

A Polícia Militar do Piauí (PMPI), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí (CBMEPI) foram acionados.



O local do acidente foi isolado e os bombeiros fizeram o trabalho de prevenção para que a aeronave não explodisse ou iniciasse um incêndio.



A PRF solicitou que os transeuntes que passarem pelo local evitem reduzir muito a velocidade e/ou parar próximo, pois essas atitudes causam risco de novos acidentes.