José Sandro dos Santos (centro) foi preso; outros dois são procurados - Divulgação

Publicado 08/09/2024 11:03

Sergipe - Seis homens foram encontrados mortos em um carro na zona rural do município de Nossa Senhora Aparecida, no interior do Sergipe, na noite deste sábado (7). O principal suspeito pelo crime (centralizado na foto) já foi preso.

José Sandro dos Santos foi capturado durante uma operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil. Ele foi encontrado no município de Ribeirópolis, que assim como a cidade onde aconteceu o crime, é atravessa pela rodovia Sergipe-175.

O ex-presidiário, de 31 anos, confessou ter brigado minutos antes com as vítimas durante o campeonato de sinuca ocorrido na localidade de Povoado Lages. "Na ocasião, foram apreendidas uma espingarda calibre 12, munições e a motocicleta utilizada na ação criminosa", disse o delegado Gregório Bezerra, um dos responsáveis pela ação.

As vítimas foram identificadas como Adriano Bispo dos Santos, 36 anos; Jeovane Góis Lima, 31 anos; José Valduilson Oliveira, 61 anos; João Paulo Santana Bispo, 31 anos; Jeferson Sabino Bomfim, 29 anos; e Jackson Souza de Carvalho.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial e continuará as investigações para identificar todos os envolvidos no caso. Os outros dois homens na foto também são suspeitos. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo total.