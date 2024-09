Em um vídeo publicado nas redes, é possível ver sangue na caixa de transporte de Cookie - Reprodução/Redes sociais

Publicado 08/09/2024 16:39

Uma mulher de 70 anos, tutora de uma cadela chamada Cookie, denuncia que seu pet foi devolvido pela Latam ensanguentado após uma viagem do Amazonas a São Paulo. Nas redes sociais, Evelyn Bürgers relatou o descaso e disse ter ficado "traumatizada". O caso ocorreu no dia 13 de junho no aeroporto de Guarulhos, mas só foi divulgado neste sábado (7).

No vídeo, é possível ver sangue na caixa de transporte da cadela e ouvir seu choro. A cachorra foi entregue apenas 50 minutos após o desembarque, de acordo com a tutora. Evelyn relata que, mesmo após o ocorrido, Cookie não foi autorizada a embarcar na cabine.

Evelyn relata que quer justiça. "Estamos buscando na justiça a reparação por todo o sofrimento que passamos e também o direito de viajar com ela em segurança!", escreveu.

Em nota ao jornal O DIA, a Latam afirmou que se sensibiliza pelo ocorrido. "A LATAM se sensibiliza com o ocorrido pontualmente em 13 de junho de 2024 na rota Manaus-Guarulhos", escreveu. "A companhia esclarece que, desde o primeiro momento, colocou-se à disposição da tutora para prestar todo o suporte e informações solicitadas", explicou.

De acordo com a empresa, a principal hipótese para o sangramento é a tentativa do pet de abertura da fechadura do kennel durante o voo. A companhia afirmou que se colocou "à disposição da tutora para apoiar no que for necessário".