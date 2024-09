Homens carregam caixão em rodovia de Quirinópolis - Reprodução

Publicado 08/09/2024 16:44

Goiás - Um caixão precisou ser retirado de uma rodovia em Goiás, após o objeto cair de um carro funerário. O caso aconteceu em Quirinópolis, no interior do estado, na última sexta-feira (6).

O veículo, da empresa Pax Realves Prever, passava pelo cruzamento entre a Avenida Santos Dumont e a Avenida Garibaldi Teixeira, quando o caixão caiu no meio da rua. Um vídeo que circula na internet mostra o ocorrido.