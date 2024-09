Trecho da Rodovia Cândido Portinari, no interior de São Paulo - Reprodução / Google Street View

Trecho da Rodovia Cândido Portinari, no interior de São PauloReprodução / Google Street View

Publicado 10/09/2024 13:32

Um carro-forte sofreu uma tentativa de roubo na Rodovia Cândido Portinari, na zona rural de Franca, interior de São Paulo, na noite desta segunda-feira (9). Ao menos cinco pessoas que estavam no interior do veículo ficaram feridas e os criminosos, que realizaram disparos no blindado, conseguiram escapar.

De acordo com o registro de ocorrência, o automóvel, que transportava dinheiro, foi surpreendido por quatro carros de grande porte, com bandidos que chegaram atirando. Eles ainda passaram por confronto com os agentes antes de fugir, segundo o "Estadão".

O carro-forte foi encontrado por policiais militares rodoviários em chamas próximo ao km 384. As pessoas que estavam no interior do blindado foram encaminhadas ao Hospital Unimed, onde dois vigilantes seguem internados.

Em nota, a Protege, empresa responsável pelo carro-forte, confirmou que o veículo foi alvo dos ataques e reforçou que os criminosos estavam "fortemente armados". "Os vigilantes estão recebendo todo o suporte necessário e o numerário não foi levado. A empresa reconhece o relevante trabalho das forças de segurança no enfrentamento do caso e está totalmente comprometida em colaborar com as autoridades responsáveis nas investigações em curso", diz o comunicado.