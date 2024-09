Deolane Bezerra teve prisão domiciliar revogada - Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra teve prisão domiciliar revogadaReprodução/Instagram

Publicado 11/09/2024 07:42 | Atualizado 11/09/2024 08:23

Pernambuco - A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra será transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no agreste pernambucano. A unidade prisional, com capacidade para 107 pessoas, atualmente comporta 264 detentas, de acordo com o Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco. Além da falta de vagas, a prisão abriga duas mulheres condenadas por crimes que envolvem homicídios e atos de canibalismo.

A Justiça determinou, pela segunda vez, a prisão preventiva de Deolane após ela descumprir uma ordem judicial que a proibia de fazer declarações públicas. O mandado foi expedido pela juíza Andréa Calado da Cruz, que apontou as violações da influenciadora, que se manifestou em redes sociais e meios de comunicação, contrariando a decisão judicial.

Deolane soube da nova prisão ao se apresentar no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no centro do Recife. A influenciadora havia sido liberada para cumprir prisão domiciliar, mas a revogação aconteceu em menos de 24 horas, após ela ter feito críticas à Polícia Civil na saída da prisão.

Agora, com a transferência para Buíque, a influenciadora deverá enfrentar condições difíceis na penitenciária superlotada.

A advogada estava presa desde 4 de janeiro, em decorrência de uma operação que investiga lavagem de dinheiro através de jogos ilegais. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, também foi detida na ação policial.