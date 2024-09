Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/09/2024 11:15

A avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva oscilou de 37% em julho deste ano para 35% em setembro, segundo pesquisa da Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) divulgada nesta quinta-feira, 12.

Já a avaliação como ruim ou péssima da gestão federal oscilou de 31% para 34%. Pela margem de erro, que é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, as avaliações positiva e negativa estão tecnicamente empatadas.



De acordo com o levantamento, 28% avaliam o governo como regular e 2% disseram que não sabem ou preferem não opinar. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de setembro e entrevistou 2 mil brasileiros e brasileiras com 16 anos ou mais.



Confiança



A pesquisa também perguntou sobre a confiança depositada em Lula. Segundo o levantamento, a confiança em relação ao petista oscilou de 46% no levantamento de julho para 45% em setembro. Já aqueles que dizem não confiar no atual chefe do Executivo federal passaram de 51% para 52%.