Ana Ingrid Messias Mendes, de apenas 18 anos, grávida de três meses Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/09/2024 11:49

Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (11), suspeito de ter matado sua companheira, de 18 anos, a tiros. O crime aconteceu no bairro Campo Aviação, na cidade de Granja, no interior do Ceará.

A vítima, Ana Ingrid Messias Mendes, de apenas 18 anos, estava grávida de três meses e veio a óbito no local.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria entrado na casa de Ingrid já armado e, logo em seguida, após uma discussão, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra sua companheira.

O suspeito, Francisco Diego Barbosa Oliveira, de 24 anos, que estava foragido, foi capturado em um cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo feminicidío.

Após as investigações das delegacias de Camocim e Granja, o homem de 24 anos foi encontrado em um terreno baldio na zona rural de Uruoca, município vizinho à cidade de Granja, onde ocorreu o assassinato.

Ele foi conduzido até a Delegacia Regional de Camocim, local em que foi colocado à disposição da Justiça.



O feminicídio aconteceu na tarde do último domingo (08).