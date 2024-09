Suspeito ficou em silêncio durante interrogatório - Divulgação/PCMG

Publicado 13/09/2024 10:40

Minas Gerais - Um homem de 36 anos foi indiciado nesta quinta-feira (12) por estuprar a própria filha durante cinco anos. O caso aconteceu em Icaraí de Minas, no norte do estado.

De acordo com a Polícia Civil, os abusos eram cometidos semanalmente. Eles começaram quando a vítima, que hoje tem 18 anos, tinha 13. O caso foi denunciado pela jovem no início do mês de agosto. Segundo ela, os estupros aconteciam em seu quarto ou no dos pais, quando a mãe saía para trabalhar.

De acordo com a delegada Natália Caliman, a vítima informou que a última tentativa de abuso ocorreu em 9 de agosto. Nesse dia, o suspeito entrou em seu quarto e tentou manter relações com a filha, que se recusou. Diante da negativa, o homem teria feito ameaças, afirmando que ela iria se arrepender.



Delegada Natália Caliman informou detalhes sobre o caso Divulgação/PCMG

Áudio foi usado como prova

Inconformada com a situação, a jovem planejou uma forma de comprovar o crime, conseguindo gravar um áudio em que o pai confessava os abusos sexuais. Nessa gravação, ele ainda afirmava que iria negar os fatos e, se necessário, contrataria um advogado para defendê-lo.

Aos policiais, a mãe relatou que não tinha conhecimento dos abusos, mas acreditava na filha, motivo pelo qual se mudou de casa junto dela após a denúncia.

Ainda de acordo com a mulher, o marido era muito rígido e tinha histórico de agressões cometidas contra ela e os três filhos, incluindo a vítima que foi abusada. Apesar disso, ela disse que nunca denunciou o companheiro.

A vítima explicou que não tinha coragem de contar para a mãe sobre os abusos por medo de ser desacreditada e também devido às ameaças de agressão física feitas pelo pai.

As investigações foram coordenadas pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em São Francisco, cidade vizinha. Durante o interrogatório, o suspeito preferiu manter-se em silêncio.

O DIA entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para entender para mais detalhes sobre o caso.