Padre Fabrício Rodrigues morreu em um acidente nesta quinta-feira - Reprodução/Instagram

Padre Fabrício Rodrigues morreu em um acidente nesta quinta-feiraReprodução/Instagram

Publicado 13/09/2024 14:31

Pará - O padre Fabrício Rodrigues, famoso por sua atuação nas redes sociais, morreu após se chocar com um cavalo quando andava de moto. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (12), em São João do Araguaia, no interior do Pará.

O acidente ocorreu na localidade conhecida como Vila 1º de Março. As informações foram divulgadas inicialmente pela Diocese de Marabá, da qual o padre fazia parte, e depois compartilhadas pelo perfil oficial do influenciador religioso.





"A Diocese de Marabá manifesta aos familiares, irmãos e irmãs diocesanos e a todo o povo de Deus os votos de pesar pelo falecimento do padre Fabricio Rodrigues. Ele faleceu nesta quinta, dia 12/09, por volta das 21h, vítima de um acidente de moto, chocando-se com um cavalo na Vila 1º de Março, Município de São João do Araguaia/PA. Estamos unidos na oração e na esperança de que Deus o acolha no céu e lhe conceda o descanso eterno", informou a Diocese.

Na publicação de seu falecimento, muitas pessoas fizeram comentários elogiando o caráter do padre e, principalmente, lamentando a partida precoce.

"Lamentável demais essa perda, pois era um padre que respondia sério aos seguidores, sempre baseado no direito canônico e catecismo. Descanse em paz!", disse um internauta. "Meu Deus! Que notícia triste, sou paroquiana virtual, ele alimentava a minha fé com seus ensinamentos sobre a igreja. Descanse em paz!", escreveu outro.

Fabricio Rodrigues, de 29 anos, é formado em Filosofia e Teologia. Além disso, ele se apresenta como cantor e escritor em seu perfil oficial. Após a confirmação de sua morte, foram feitas muitas homenagens de seus fãs e seguidores, que chegam a quase 600 mil no Instagram.

No sábado (14), às 8h, acontecerá a missa em homenagem ao padre. Seu enterro está marcado para as 10h e será no Cemitério da Saudade, em Marabá.