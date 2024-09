Parque Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo - Divulgação

Publicado 16/09/2024 13:26 | Atualizado 16/09/2024 14:49

Setembro está com uma novidade incrível para os profissionais de contabilidade. A té o dia 29, eles terão a oportunidade de visitar o Hopi Hari sem custo algum . O mesmo benefício se aplica aos administradores, pois o maior parque temático do estado de São Paulo decidiu oferecer a cortesia em celebração ao Dia do Administrador, comemorado no último dia 9.

A entrada sem custo está disponível mediante agendamento e apresentação da carteira do Conselho Regional de Administração (CRA) ou do diploma de conclusão do curso.

Para desfrutar da oportunidade, é necessário se inscrever na página de promoção e apresentar a carteira do CRA ou o diploma de conclusão do curso pessoalmente no Balcão Indikamentu, que fica ao lado da bilheteira, para obter a cortesia no dia da visita.

A promoção é válida para um ingresso por profissional durante o mês de setembro, oferecendo a chance de aproveitar diversas atrações em um dos mais importantes destinos de lazer e entretenimento do Brasil. O parque ocupa a quarta posição entre os mais visitados da América Latina.

A iniciativa visa reconhecer a relevância dos administradores e dos profissionais contábeis na evolução das organizações e na economia nacional, proporcionando momentos de descontração em um ambiente divertido, repleto de atividades para todas as idades.

Vale ressaltar que a cortesia se refere apenas ao ingresso do parque, não incluindo despesas extras como estacionamento, alimentação e outros serviços.