Pablo Marçal já recebeu alta do Hospital Sírio-LibanêsReprodução/redes sociais

Publicado 16/09/2024 13:49

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) teve traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito após a agressão sofrida no debate da TV Cultura no domingo, 15. Segundo o Hospital Sírio-Libanês, Marçal já teve alta.

Marçal foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia e está de alta hospitalar, disse o hospital. O comunicado é assinado pelo doutor Luiz Francisco Cardoso, diretor de Governança Clínica, e pela doutora Marina Sahade, vice-diretora Clínica.