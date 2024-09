Diversas armas foram encontradas na residência do suspeito - Divulgação/PCGO

Publicado 16/09/2024 12:48

Goiás - Um homem foi preso após divulgar vídeos de uma relação sexual que manteve com uma mulher e chantageá-la para que ela fizesse novos vídeos. Na residência do suspeito, foram encontradas diversas armas sem registro. O crime aconteceu em Goiânia, na capital de Goiás, mas a prisão ocorreu em Brasília, no Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Civil, o homem gravou um conteúdo sexual com a vítima e divulgou em um grupo de WhatsApp. Após o crime, ele passou a exigir que os dois realizassem novas gravações de relações íntimas ou ele compartilharia o conteúdo que já tinha com a própria família da mulher.

Segundo os agentes da 11ª Delegacia de Goiânia, um amigo da vítima chegou a pagar R$ 1.500,00 para exclusão do vídeo de um grupo do Telegram. Após a série de extorsões, a mulher registrou uma denúncia sobre o caso.

Os policiais iniciaram as investigações e tomaram conhecimento de que o suspeito morava em Brasília. Quando o homem foi buscado pelos agentes em sua residência, foram encontradas diversas armas, de diferentes tamanhos e calibres.

Munições de caça também foram vistas no local. Todo este material foi apreendido, já que o homem não possuía requisitos legais para ter os armamentos e também não tinha o registro da procedência deles.

