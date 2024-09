Prefeito Ricardo Nunes durante sabatina - Reprodução/CBN

Prefeito Ricardo Nunes durante sabatinaReprodução/CBN

Publicado 16/09/2024 12:43 | Atualizado 16/09/2024 12:48

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse nesta segunda-feira, 16, que o candidato tucano à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena "errou por uma ação" ao agredir o candidato do PRTB, Pablo Marçal, no debate entre os candidatos na TV Cultura, na noite de domingo, 15. Ao mesmo tempo, o emedebista condenou as provocações de Marçal.



"O nível de provocação desse Pablo Marçal é algo assim inaceitável. A gente está vivendo um momento muito difícil na eleição, ele veio nesse eleição para criar tumulto, tanto é que ele já havia anunciado para todo mundo que no debate ele ia fazer o maior barraco", afirmou o prefeito, que é candidato à reeleição durante sabatina da Rádio CBN e dos jornais O Globo e Valor.



Segundo Nunes, Marçal não foi ao debate para discutir propostas para a cidade. "Ele foi de má-fé. Eu estava ali do lado do Pablo Marçal durante o debate. E a forma como ele coloca, usando palavras muito, que eu tenho dificuldade de reproduzir aqui", disse Nunes. Marçal chamou Datena de estuprador. Para tanto usou uma gíria: "jack", que é como os estupradores são conhecidos no sistema prisional. E depois, chamou o candidato de "arregão".

"Nada justifica o que o Datena fez, mas o nível de que ele levou aquela provocação, ele conseguiu tirar uma pessoa, que é um âncora, de tantos e tantos anos, do sério daquela forma. Acho que isso é para a gente fazer uma reflexão, para ficar como lição: uma pessoa como essa, que leva as pessoas ao desequilíbrio emocional dessa forma, não tem a mínima condição de estar na política", concluiu o prefeito.



Nunes também respondeu sobre seu bate-boca com o candidato do PSOL Guilherme Boulos. O psolista o acusou de envolvimento com a máfia das creches, ao que o prefeito respondeu: "Você tá maluco, você cheirou". "Ele (Boulos) fez uma acusação mentirosa." Nunes se esquivou de responder sobre o uso da mesma afirmação sem provas feita por Marçal contra Boulos, a de que o psolista seria usuário de cocaína.



O prefeito respondeu à questão reafirmando que apenas disse que Boulos era a favor da descriminalização das drogas e ele não. "Eu fiz um questionamento e ele (Boulos) não respondeu. E não coloca o que ele (Boulos) pensa. Para mim, é muito claro o que eu penso. Eu sou contra a descriminalização das drogas. Eu sou a favor da vida desde a concepção e sobre o aborto."



Ao ser questionado se não estava repetindo com Boulos o padrão de agressividade assistida na campanha, Nunes afirmou que é preciso "separar o que é ação e o que é reação". "Você nunca vai ver de minha iniciativa agredir alguém, mas quando alguém vem com a história das creches, eu já falei que o MP (Ministério Público) arquivou. Então ficam usando coisas que não são verdadeiras. A minha a história de vida é absolutamente limpa. A mesma estratégia que o Pablo Marçal tem é a do Guilherme Boulos para atacar as pessoas."