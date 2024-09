Canhões foram revelados por conta da seca - Reprodução/TV Globo

Canhões foram revelados por conta da secaReprodução/TV Globo

Publicado 18/09/2024 09:40

A seca na Amazônia revelou dois novos canhões de bronze e uma bala de formato esférico, pertencentes ao antigo Forte de São Francisco, obra portuguesa do século 18. A construção, que se deteriorou após uma forte enchente em 1932, ficava localizada na margem do Rio Solimões, em Tabatinga (AM), a 1.106 quilômetros de Manaus.

A cidade amazonense é conhecida por compor a tríplice fronteira com Santa Rosa, no Peru, e Letícia, na Colômbia. A região era considerada estratégica pelos portugueses para a defesa do território reivindicado no lado brasileiro, o que explica a construção do forte, em 1776.

A nova descoberta dos artefatos bélicos aconteceu no último sábado, 14, quando o cabo militar Alex Pontes, 29 anos, saiu à noite para pescar com amigos na região onde ficam as ruínas da construção portuguesa, próximo ao porto da cidade.

"Foi por acaso. A gente sempre pesca nas margens do rio e jogamos tarrafa (rede de pesca circular) durante a noite. Fizemos isso, pegamos alguns peixes, passamos por um terreno acidentado, com muita lama, e eu decidi ir pela água. Quando cheguei em uma ponta da praia, me deparei com o canhão. Estava escuro e achei que era um tronco de árvore", contou ao Estadão.

No dia seguinte, o grupo retornou ao local e levou o fotógrafo Rafael Amom-Ha para registrar o achado. Em novas buscas no terreno, os amigos encontraram um segundo canhão parcialmente submerso na água e uma bala de canhão com formato esférico, também enterrada.

Durante a tarde da segunda-feira (16), equipes do Comando de Fronteira do Solimões foram ao local para fazer a retirada das peças. A operação movimentou dezenas de homens e todo o trabalho foi registrado.

O Forte de São Francisco está registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). De acordo com o órgão, a construção era feita em madeira grossa e possuía nove peças de artilharia.

Do total, cinco haviam sido encontradas até agora. Duas estão no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, e três estão no Quartel do Comando de Fronteira do Solimões, em Tabatinga, onde há um museu sobre o Forte. A reportagem pediu um posicionamento ao Iphan em relação às novas descobertas e aguarda retorno.

Seca

A estiagem intensa que afeta a Amazônia pelo segundo ano consecutivo já havia revelado as ruínas do próprio Forte de São Francisco. Paredões de pedra e o resquício de uma escadaria ficaram expostos após o rio secar.

Nesta terça-feira (17), o rio Solimões, em Tabatinga, alcançou a cota de -1,91 metros, o menor valor já registrado. O número negativo significa que o nível do rio está mais baixo do que o marco zero da régua instalada no local, o que também evidencia a intensidade da seca.

Segundo o Boletim Estiagem 2024, do governo do Amazonas, até segunda-feira, a seca afetava 461 mil pessoas. Todos os 62 municípios do estado estavam em situação de emergência.

Além da estiagem, os amazonenses sofrem com temperaturas recordes em meio ao verão amazônico, e a fumaça de queimadas ilegais. Até 16 de setembro, o Estado registrou 4.363 focos de calor, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).