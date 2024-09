Policiais civis localizaram e prenderam os menores infratores - Divulgação/PCGO

Publicado 18/09/2024 11:56

Goiás - Dois adolescentes foram apreendidos nesta terça-feira (17) após agredirem brutalmente um motorista de aplicativo na Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, três menores de idade chamaram uma corrida da cidade de Aparecida de Goiânia para Trindade. Quando estavam se aproximando do destino, a série de agressões foi iniciada.

Um dos adolescentes puxou o freio de mão do veículo, enquanto outro começou a enforcar a vítima. Um dos infratores do trio acertou diversos socos no rosto do motorista e, além disso, saiu do carro, pegou uma pedra e acertou o homem no rosto.

Após as agressões, tratadas pela polícia como uma infração análoga ao crime de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), os três roubaram alguns pertences e fugiram com o carro.

A vítima teve um quadro de politraumatismo, dentre outras lesões. Ele permaneceu internado por vários dias, havendo necessidade de intubação e sedação.

Os dois menores foram apreendidos após uma operação conjunta da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores e Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais. Os dois confessaram a infração e se encontram à disposição do Poder Judiciário.

Outras prisões e foragido

No dia 16 de agosto foram presos temporariamente dois homens por suposta participação no crime. Ambos utilizaram os cartões bancários da vítima logo após o ocorrido, em meados do mês passado.

Ainda segundo a Polícia Civil, estes suspeitos tiveram papel fundamental no crime, pois os dois teriam ocultado o carro da vítima e iriam vender as peças para obter lucro com o roubo após a tentativa de assassinato.

O terceiro adolescente envolvido no caso ainda é buscado pela polícia.