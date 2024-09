Muitas mulheres sofrem mentalmente com a menopausa - Freepik

Muitas mulheres sofrem mentalmente com a menopausaFreepik

Publicado 18/09/2024 10:39

Um levantamento recente realizado pela Plenapausa, empresa que visa levar informação, cuidado e tratamento para mulheres, revelou um dado alarmante: 82% das mulheres que atravessam essa fase relatam sofrer de depressão e/ou ansiedade.

A pesquisa que busca conscientizar sobre a prevenção ao suicídio e a saúde mental, chama a atenção para os desafios psicológicos enfrentados por mulheres na menopausa, fase que, muitas vezes, ainda é rodeada de tabus.



De acordo com a CEO e co-fundadora da femtech, Márcia Cunha, "essa fase marca uma transição significativa na vida da mulher, com alterações hormonais que afetam diretamente o bem-estar físico e emocional. Além dos conhecidos sintomas como ondas de calor e insônia, há também um impacto profundo na saúde mental, revelando que muitas enfrentam quadros diretamente ligados à saúde mental".



"A menopausa envolve mudanças hormonais intensas que afetam não só o corpo, mas também o cérebro. A falta de conhecimento e suporte agrava o sofrimento psicológico. Campanhas como o Setembro Amarelo são fundamentais para abrir diálogos sobre saúde mental e promover a conscientização sobre as necessidades emocionais das mulheres nessa fase", completou a especialista.



Apesar da alta prevalência de sintomas psicológicos, muitas pessoas ainda hesitam em procurar ajuda por medo do estigma ou por falta de informações. "É preciso quebrar o silêncio em torno da menopausa e mostrar que buscar apoio psicológico é um passo essencial para cuidar da saúde mental", ressalta. Ela reforça que a menopausa deve ser encarada como um processo natural da vida, mas que precisa de atenção integral, incluindo o bem-estar emocional.