De acordo com pesquisa do Datafolha, Boulos está com 26% da intenção de votos, somente 1% atrás de Nunes - Reprodução / Internet

Publicado 20/09/2024 13:13

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) criticou, durante debate no SBT, o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), por este ter considerado um erro a criação do passaporte da vacina na pandemia de covid-19.

Boulos relembrou uma fala de Nunes dada em uma entrevista essa semana. "Esses dias eu vi uma coisa: Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e, agora, para agradar aliados políticos, diz que não defende mais. Nunes, você defende vacina obrigatória caso São Paulo enfrente uma nova pandemia?"

O prefeito rebateu, dizendo que São Paulo foi a "capital mundial da vacina". "Sou eu o prefeito que transformou São Paulo na capital mundial da vacina. O que eu falei, é que a gente precisa corrigir aquilo que a gente erra, que foi a questão do passaporte da vacina. Não precisa obrigar as pessoas, para ir em uma igreja, bar ou restaurante, a apresentar um passaporte. Foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina", reforçou.