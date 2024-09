De acordo com pesquisa do Datafolha, Tabata está em quarto lugar na corrida eleitoral, com 8% - Reprodução / Instagram

De acordo com pesquisa do Datafolha, Tabata está em quarto lugar na corrida eleitoral, com 8%Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 12:28

A deputada federal Tabata Amaral (Novo) comparou o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) ao "jogo do tigrinho", após ter perguntado a ele sobre suas propostas para a educação. "Promessas fáceis que podem até atrair quem está desiludido, mas que lascam com a vida da maioria das pessoas. Quanta gente que não fez o curso dele, em que ele promete tudo isso, e que agora o processam?", criticou.

O candidato do PRTB tinha dito que pretendia transformar a escola pública numa "escola olímpica" em que o esporte seria o destaque. Outra proposta seria promover a educação financeira para investir na Bolsa de Valores. "Quero dar os parabéns para a Tabata por abaixar o nível do debate", respondeu Marçal após a crítica.

Em seguida, Marçal solicitou um pedido de resposta, que foi concedido. Ele aproveitou o tempo extra para disparar ataques aos outros candidatos e ao presidente Luiz Inácio da Lula (PT).