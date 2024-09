Câmeras de segurança flagraram momento em que Gina pega bolsa - Reprodução / BlueSky Social

Publicado 20/09/2024 17:37

Gina Aparecida Giacomin, de 62 anos, ex-prefeita de Catanduvas, no Oeste de Santa Catarina, foi indiciada pela Polícia Civil do Ceará por furtar uma bolsa em um hotel de luxo em Fortaleza.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Gina chega ao local e escolhe uma cadeira com uma bolsa pendurada. Ao se levantar para deixar o espaço, ela pega o objeto e vai embora. O caso aconteceu na última quarta-feira (12) e as investigações foram abertas no mesmo dia.

A vítima registrou uma ocorrência na Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotour). Segundo a Polícia Civil do Ceará, a ex-prefeita compareceu à unidade policial após ser intimida e devolveu os pertences. A corporação informou apenas que ela foi indiciada e não deu mais detalhes.

A dona da bolsa era uma fotógrafa cearense que mora nos Estados Unidos e passava férias na cidade, segundo o portal "ND Mais". Giacomin foi eleita prefeita de Catanduvas pelo PSD em 2012. Ela tentou retornar ao cargo em 2020, mas ficou em segundo lugar, perdendo para Dorival (MDB) na disputa.