Lula durante evento da iniciativa Goealkeepers, da Fundação Bill e Melinda Gates, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (23) Ricardo Stuckert

Publicado 23/09/2024 22:41 | Atualizado 23/09/2024 22:42

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, até 2026, quer o Brasil "sem fome" e defendeu a incumbência do Estado para atender "os mais pobres", em declaração durante um evento da iniciativa Goealkeepers, da Fundação Bill e Melinda Gates, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 23.

Na ocasião, Lula foi recebido como ganhador de um prêmio pela "Luta Contra a Fome e a Pobreza".

"Já tiramos 24 milhões e 500 mil pessoas, e até 2026, quero outra vez apresentar ao mundo o Brasil sem fome", declarou.

Lula afirmou também que "cabe ao Estado, seja ele americano, brasileiro, ou chinês, ou finlandês, ou norueguês, ter como premissa básica atender necessidade do mais pobre".

O presidente continuou: "O rico não precisa do Estado. A classe média alta não precisa do Estado. Quem precisa do Estado são as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não têm uma profissão, que não conseguiram inventar uma Microsoft, que não têm condições".

Lula também disse que "a fome não é fenômeno da natureza", e sim, "irresponsabilidade dos governantes que não querem enxergar pessoas mais pobres".

O presidente afirmou ainda que "é inadmissível que no século 21 ainda tenha crianças que vão dormir sem comer".

"A fome é irresponsabilidade dos governantes que não cuidam da necessidade de distribuição de alimentos", disse. "Nunca sobra espaço para pobre no orçamento."