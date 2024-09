Fachada da Anvisa - Rafa Neddemeyer/Agência Brasil

Fachada da AnvisaRafa Neddemeyer/Agência Brasil

Publicado 24/09/2024 16:33 | Atualizado 24/09/2024 16:33

Brasília - As marcas de azeite de oliva Serrano e Cordilheira no Brasil tiveram, nesta terça-feira (24), a comercialização do produto extra virgem 0,5% de acidez proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a resolução da agência, os produtos eram trazidos e distribuídos em território brasileiro por "estabelecimentos desconhecidos", o que infringe a legislação do país. Com isso, todos os lotes das duas marcas tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos no país. A apreensão de unidades à venda também foi determinada pela autarquia.

Na mesma resolução, a agência reguladora também suspendeu a comercialização, distribuição, propaganda e uso do lote 030424158 do coco ralado da marca Coco & Cia, e determinou o recolhimento do produto. Neste caso, o produto em questão teve um "resultado insatisfatório" em testes de dióxido de enxofre identificado em análise realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal.