São Paulo - A queda de um dirigível no bairro Veloso, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (25), deixou os moradores da região sem energia até a manhã desta quinta-feira (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 12h06. Procurada, a Enel informou, às 9h30, que técnicos estiveram no local para realizar reparos e conseguiram restabelecer a energia.

"A Enel Distribuição São Paulo informa que, após a remoção do dirigível que colidiu com o poste, restabeleceu a energia a todos os clientes no local até a manhã desta quinta-feira (26/9)", disse a empresa em comunicado.

O São Paulo Futebol Clube, que foi o contratante da aeronave, não respondeu aos questionamentos até o momento desta publicação.

Morador ficou ferido

Uma pessoa ficou ferida após o balão cair no início desta tarde em Osasco. Conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a vítima com ferimentos leves foi encaminhada para atendimento em um hospital da região.

Ainda não há informações sobre as causas da queda do dirigível. Por meio das redes sociais, moradores relataram o momento da queda, sinalizando que o dirigível caiu em cima de residências e fez uma barulho bastante alto.

