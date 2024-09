Provas do Enem 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 28/09/2024 05:00

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece nos dias 3 e 10 de novembro. As provas são aplicadas em municípios de todos os estados, em um processo que envolve diversos profissionais treinados e a atuação coordenada entre diferentes organizações. O DIA consultou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para obter mais informações sobre a preparação para a aplicação das provas, principalmente no que se refere à distribuição e à segurança.

A logística do Enem vai desde elaboração, impressão e armazenamento até distribuição e aplicação das provas. Todos os profissionais envolvidos no processo passam por treinamento e capacitação, com o objetivo de padronizar os procedimentos. Cada área recebe uma preparação específica, seja para colaboradores estaduais, coordenadores municipais, coordenadores de local de prova, aplicadores regulares e especializados, fiscais de prova, certificadores, policiais, bombeiros e corretores de redação, entre outros.

Segurança

Todas as etapas do Enem são monitoradas pelo Inep, desde a publicação do edital até a divulgação dos resultados. Uma equipe é responsável pela gestão de riscos do exame, com um planejamento para possíveis imprevistos e planos de ação. O Instituto conta com a atuação coordenada entre diferentes organizações, federais, estaduais e municipais, para garantir a lisura e confiabilidade do exame. Todas as fases envolvem um próprio e planejado esquema de segurança, desde a construção das questões de provas até a divulgação do resultado.

Essa atuação conta com o Ministério da Educação (MEC), Inep, Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério da Defesa (MD), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), secretarias estaduais de Segurança Pública — polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), guardas municipais —, concessionárias de energia, água e telefonia, além da empresa aplicadora do exame.



Distribuição e aplicação

A aplicação do Enem conta com profissionais de diferentes áreas, que monitoram eventuais ocorrências no armazenamento e na distribuição dos malotes de provas. A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) é responsável por unir as instituições que participam de operações em todo o País ou em regiões específicas. Nos estados, o monitoramento da "Operação Enem" é feito pelas forças de segurança, por meio de suas respectivas secretarias de Segurança Pública ou estruturas similares. Cada órgão atua dentro da sua atribuição legal.

Após passar por todo o processo de elaboração e confecção dos cadernos de questões e pelos esquemas de segurança, a prova finalmente chega até o local de aplicação para ser monitorada e entregue aos estudantes por fiscais treinados para a ocasião. Além da aplicação do exame, esses agentes de fiscalização possuem a função de serem os chefes de sala de prova, responsáveis pelo monitoramento dos candidatos na ida ao banheiro e supervisão durante a realização das questões.



Confira alguns dados iniciais sobre a logística e segurança do Enem 2024



- 1.753 municípios de aplicação;

- Cerca de 10 mil locais de prova;

- 10 mil coordenações de aplicação;

- 140 mil salas de prova;

- Mais de 300 mil colaboradores;

- Cerca de 58 mil atendimentos especializados;

- Mais de 78 mil recursos de acessibilidade;

- Cerca de 9 milhões de provas impressas;

- 18 cadernos de provas diferentes;

- Mais de 300 milhões de páginas impressas;

- 65 mil malotes de provas;

- 22 mil caixas de materiais administrativos;

- 2,5 mil contêineres desmontáveis leves;

- 60 carretas transportadoras;

- 10,8 mil rotas de transporte.

*Matéria do estagiário Diego Cury, sob supervisão de Marlucio Luna