Parque Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo Divulgação

Publicado 26/09/2024 19:46

São Paulo - Em celebração ao Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, o parque temático Hopi Hari, localizado em Vinhedo, anuncia entrada gratuita para médicos em datas do mês de outubro (de 3 a 31).

Para participar da promoção, é necessário que o profissional apresente a carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM) válida e realize o cadastro no site do parque. O primeiro passo é acessar o link: https://hopihari.hopihari.com.br/mesdomedico e agendar a visita.

No dia da visita, o médico deverá apresentar a carteira do CRM no Balconi di Cidadanis para retirar sua cortesia.