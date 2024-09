A criança foi levada para o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Reprodução / Google Street View

Publicado 27/09/2024 10:11 | Atualizado 27/09/2024 10:20

Uma criança de quatro anos morreu após ser encontrada dentro de um carro em Joinville, norte de Santa Catarina, na noite desta quarta-feira (25). Ela foi esquecida pela mãe, que saiu para trabalhar e a esqueceu no veículo.

A vítima, que não teve o sexo revelado, chegou a ser resgatada por um bombeiro, que precisou quebrar a janela do automóvel. Ela chegou a dar entrada no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, mas não resistiu.

A ocorrência foi atendida por agentes do 8º BPM (Joinville). Eles foram acionados pela unidade médica e no local, conversaram com a assistente social, que explicou o que aconteceu.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolecente, à Mulher e ao Idoso de Joinville instaurou inquérito para apurar os fatos. Segundo a corporação, os pais ainda não foram ouvidos por causa do abalo emocional.

Segundo o Epagri/Ciram, órgão do governo estadual, as temperaturas da cidade variaram entre 15ºC e 30ºC neste dia. As autoridades não informaram quanto tempo a criança ficou no carro.