Homem foi preso por gravar e publicar cenas sexuais sem consentimento - Divulgação

Publicado 27/09/2024 12:31

Goiás - Um homem foi preso por publicar imagens e vídeos de pessoas com as quais teve relações sexuais em sites adultos. O suspeito é de Luziânia, no interior de Goiás.

Segundo a Polícia Civil, o primeiro caso foi descoberto após a denúncia de uma ex-namorada. Na última terça-feira (24), o suspeito e a vítima se encontraram em um ônibus. Na ocasião, segundo a mulher, ele fez alguns xingamentos.

Já na quarta-feira (25), o suspeito encontrou novamente com a ex no coletivo. Dessa vez, ela ficou encarando a vítima e tentou intimidá-la. Neste dia, ela tomou conhecimento de que ele possuía fotos e vídeos das relações sexuais que tiveram.

Ela também descobriu que ele publicou aquele conteúdo em sites adultos. O motivo da postagem seria uma forma de vingança já que a mulher estaria devendo dinheiro ao criminoso.

Por conta da denúncia, agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Luziânia iniciaram as buscas pelo suspeito. Ele foi encontrado em um shopping local e preso em flagrante ainda na quarta-feira.

Durante o interrogatório, ele confessou o crime e disse ter feito o mesmo com outras mulheres com as quais se relacionou.