Parque Nacional da Chapada dos VeadeirosReprodução/Corpo de Bombeiros de Goiás

Publicado 27/09/2024 13:09 | Atualizado 27/09/2024 13:10

O incêndio que atinge desde a última quarta-feira (25) o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, próximo à Vila de São Jorge, no estado de Goiás, ainda não foi contido, segundo a Parquetur, concessionária da unidade de conservação. O local permanece fechado à visitação nesta sexta-feira (27).



De acordo com a nota divulgada pela concessionária, mais de 60 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e voluntários atuam para controlar as chamas. “Foram lançados 21.450 litros de água por um helicóptero equipado com Bambi Bucket, dispositivo projetado para combate aéreo ao fogo”, informa.



Logo após a identificação do incêndio dentro da unidade de conservação, as áreas de visitação foram esvaziadas pelas equipes da Parquetur e novas entradas foram suspensas. Os ingressos adquiridos para as datas em que o parque estiver fechado poderão ser reagendados ou cancelados pelos canais de atendimento da concessionária. “A Parquetur e o ICMBio reforçam o compromisso com a segurança das pessoas, da fauna e da flora do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros”, conclui a nota.



A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com o ICMBio para buscar informações sobre a área atingida pelo incêndio, mas até o momento da publicação não obteve resposta.



Segundo incêndio

No início do mês de setembro, uma área de 10 mil hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi consumida pelo fogo, na região entre o Paralelo 14 e a Cachoeira Simão Correia. O fogo foi detectado no dia 5 e somente foi contido sete dias depois, com a mobilização de 121 brigadistas dos órgãos ambientais e voluntários.



Parque

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está localizado no nordeste do estado de Goiás, entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João d’Aliança.



Criado em 1961, o local protege uma área aproximada de 240.611 hectares de Cerrado. No local, há espécies únicas de vegetais, nascentes e cursos d’água, rochas pré-históricas. Desde 2001, o local foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).